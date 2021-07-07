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مقتل 8 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب

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مقتل 8 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب مقتل 8 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب

جي بي سي نيوز :- قتل 8 مدنيين وأصيب 9 آخرون، السبت، في قصف لقوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على "منطقة خفض التصعيد" في محافظة إدلب شمالي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول الإعلامي في الدفاع الوطني (الخوذ البيضاء) حسان الأحمد، إن قوات النظام السوري استهدفت قرى أبلين ومشون وبليون، جنوب إدلب، بأسلحة مختلفة.

وأوضح الأحمد أن القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين في أبلين و2 في بليون وواحد في مشون، وإصابة 9 مدنيين في القرى الثلاثة.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد استهداف قوات النظام، لمنطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.

 

جي بي سي نيوز

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