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رئيس هيئة الأركان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي في المملكة المتحدة

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رئيس هيئة الأركان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي في المملكة المتحدة رئيس هيئة الأركان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي في المملكة المتحدة
بحث الاجتماع سُبل التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك للتصدّي لمختلف التحديات

رئيس هيئة الأركان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة دراغون السنوي في المملكة المتحدة

رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي؛ وفد المملكة، في اجتماع مجموعة دراغون السنوي الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن.

وبحث الاجتماع سُبل التنسيق العسكري، والتعاون الدفاعي المشترك للدول المشاركة، للتصدّي لمختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة، من خلال توحيد مفاهيم العمل المشترك الموحد، والذي يسهم في عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، للمحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكّد رئيس هيئة الأركان العامة، أن هذه الاجتماعات تدفع إلى مزيدٍ من الارتقاء بالعمل العسكري المشترك، وإيجاد أفضل السبل الكفيلة لتعزيز وزيادة فعالية التعاون والتجانس بين الدول المشاركة.

وشارك في الاجتماع المملكة العربية ، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، وجمهورية العربية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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