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جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول ببرنامج التجسير في تقنية المختبرات الطبية

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جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول ببرنامج التجسير في تقنية المختبرات الطبية جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول ببرنامج التجسير في تقنية المختبرات الطبية
وفق عدد من الضوابط الواجب توافرها في المتقدم والمعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة

جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول ببرنامج التجسير في تقنية المختبرات الطبية

فتحت جامعة الحدود الشمالية؛ ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، باب القبول ببرنامج التجسير في تخصص "تقنية المختبرات الطبية" للجنسين، للعام الجامعي 1443هـ، اعتباراً من اليوم حتى 19 / 12 / 1442هـ.

وحدّدت العمادة عدداً من الضوابط الواجب توافرها في المتقدم، ومنها الحصول على دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في تخصص تقنية المختبرات الطبية، وأن يكون المتقدم لديه تصنيف مهني من الهيئة للتخصصات الطبية سارية المفعول أثناء التقديم وغيرها من الشروط والضوابط المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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