وزير النقل يزور مصنع القطارات بشركة الستوم الفرنسية

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زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ورئيس الهيئة القومية للأنفاق والوفد المرافق، مصانع شركة الستوم بمدينة فالنسين الفرنسية المتخصص في صناعة قطارات المترو والترام والقطارات الخفيفة (LRT)، حيث يقوم المصنع بإنتاج حوالي ٣٠٠ عربة سنويا من خلال ٦ خطوط إنتاج مختلفة ويتم تصدير منتجاته لجميع أنحاء العالم، كما يتم توجيه حوالي ٤٠٪؜ من منتجاته لسكك حديد فرنسا.

واطلع وزير النقل على خطوط الإنتاج المختلفة بداية من التصميم ثم التصنيع والاختبار والإنتاج، سواء لجسم العربات أو الدواخل الخاصة بها، كما تفقد خط اللحام الخاص بالمصنع الذي يعمل بالكامل بالكمبيوتر دون تدخل العنصر البشري للحصول على لحام بأعلى درجات الجودة. بعدها تفقد الوزير خطوط تجميع أجسام العربات المختلفة ومراحل التقفيل النهائي للعربات والدهان وتركيب الدواخل، كما تفقد سكك اختبارات المصنع التي يتم إجراء كافة اختبارات المسير عليها، حيث يتم إجراء جميع الاختبارات الديناميكية الخاصة بالقطارات على هذه السكك قبل إصدار شهادة الصلاحية لها، ثم استقل الوزير أحد القطارات الجاري اختباره على السكة.

خلال تفقده لمركز التميز أكد وزير النقل ضرورة العمل على نقل الخبرات والمعرفة، سواء على مستوى العنصر البشري أو على مستوى التكنولوجيا بين مركز التميز بفالنسين والهيئة القومية للأنفاق، حيث سبق أن قام مركز التميز بنقل الخبرات للعديد من الدول مثل الهند وسنغافورة والبرازيل وجنوب إفريقيا.