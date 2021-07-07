أخبار عاجلة

شاهد.. سفن حربية إيرانية وهندية وباكستانية تبحر في موكب واحد أثناء العرض العسكري في سان بطرسبورغ -
تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ -
ناقوس خطر .. شيخ الأزهر يعلق على الكوارث والفيضانات -
طلاب الشعبة الأدبية في القليوبية: «التاريخ» سهل ممتنع -
تعرف على أول تصريحات رمضان صبحي عقب الخسارة أمام الأرجنتين -
تأجيل محاكمة الإخواني محمود عزت في اقتحام السجون إلى 15 أغسطس -
ارتفاع ضحايا حصيلة فيضانات الهند إلى 124 قتيلا -
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق -
"الكاظمي": العراق لم يعد بحاجة لقوات أمريكية لمحاربة "داعش" -
فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير النقل يزور مصنع القطارات بشركة الستوم الفرنسية

Print
وزير النقل يزور مصنع القطارات بشركة الستوم الفرنسية وزير النقل يزور مصنع القطارات بشركة الستوم الفرنسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه السفير علاء يوسف سفير في فرنسا ورئيس الهيئة القومية للأنفاق والوفد المرافق، مصانع شركة الستوم بمدينة فالنسين الفرنسية المتخصص في صناعة قطارات المترو والترام والقطارات الخفيفة (LRT)، حيث يقوم المصنع بإنتاج حوالي ٣٠٠ عربة سنويا من خلال ٦ خطوط إنتاج مختلفة ويتم تصدير منتجاته لجميع أنحاء العالم، كما يتم توجيه حوالي ٤٠٪؜ من منتجاته لسكك حديد فرنسا.

واطلع وزير النقل على خطوط الإنتاج المختلفة بداية من التصميم ثم التصنيع والاختبار والإنتاج، سواء لجسم العربات أو الدواخل الخاصة بها، كما تفقد خط اللحام الخاص بالمصنع الذي يعمل بالكامل بالكمبيوتر دون تدخل العنصر البشري للحصول على لحام بأعلى درجات الجودة. بعدها تفقد الوزير خطوط تجميع أجسام العربات المختلفة ومراحل التقفيل النهائي للعربات والدهان وتركيب الدواخل، كما تفقد سكك اختبارات المصنع التي يتم إجراء كافة اختبارات المسير عليها، حيث يتم إجراء جميع الاختبارات الديناميكية الخاصة بالقطارات على هذه السكك قبل إصدار شهادة الصلاحية لها، ثم استقل الوزير أحد القطارات الجاري اختباره على السكة.

خلال تفقده لمركز التميز أكد وزير النقل ضرورة العمل على نقل الخبرات والمعرفة، سواء على مستوى العنصر البشري أو على مستوى التكنولوجيا بين مركز التميز بفالنسين والهيئة القومية للأنفاق، حيث سبق أن قام مركز التميز بنقل الخبرات للعديد من الدول مثل الهند وسنغافورة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل