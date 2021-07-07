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تبادل الخبرات بين القابضة للمياه والكهرباء في مجال الحوكمة وجودة الخدمات

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تبادل الخبرات بين القابضة للمياه والكهرباء في مجال الحوكمة وجودة الخدمات تبادل الخبرات بين القابضة للمياه والكهرباء في مجال الحوكمة وجودة الخدمات

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عقدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ورشة عمل لتبادل الخبرات بين إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبين الإدارة العامة للالتزام بالشركة القابضة للكهرباء، بهدف تبادل الخبرات في مجال الحوكمة ودعم النزاهة، بالشراكة بين مشروعين (JCEE &WWMP).

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وفقا لمعايير الجودة والمواصفات القياسية. جاء ذلك بحضور غادة عبدالوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة مها خلاف مدير مشروع WWMP بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وشارك في الورشة أعضاء لجنة دعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق الإدارة العامة للالتزام بالشركة القابضة للكهرباء. وقدم كلا من أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة للمياه، وتامر شاهين مدير عام الإدارة العامة للإلتزام بالقابضة للكهرباء عروضا تقديمية عن مهام الإدارة وآليات العمل داخل الإدارة، واستعراض مشروع دعم النزاهة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومراحل تتطور الإدارة والأهداف والنتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.

واختتمت الورشة أعمالها، والتوصية بأهمية استمرار التعاون بين الشركتين ونقل التجارب الناجحة ومشاركة الخبرات وتوضيح آليات وأوجه التعاون خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع GIZ.

المصرى اليوم

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