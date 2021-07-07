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عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم .. فى الإمارات صباح الأربعاء 7 يوليو 2021

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عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم .. سعر الذهب فى الإمارات صباح الأربعاء 7 يوليو 2021 عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم .. فى الإمارات صباح الأربعاء 7 يوليو 2021

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شهد في الامارات، مستهل تعاملات الاربعاء 7 يوليو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 213.09 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

213.09 درهم

$58.02

سعر الذهب عيار 22

195.34 درهم

$53.18

اسعار الذهب عيار 21

186.46 درهم

$50.77

اسعار الذهب عيار 18

159.82 درهم

$43.51

سعر الذهب عيار 14

124.30 درهم

$33.84

سعر الذهب عيار 12

106.55 درهم

$29.01

اسعار أوقية الذهب

6،627 درهم

$1،804

اسعار جنيه الذهب

1،492 درهم

$406.12

اسعار كيلو الذهب

213،092 درهم

$58،016

المصرى اليوم

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