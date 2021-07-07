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الأردن: منع الصادرات الزراعية للسعودية لا علاقة له بالجودة.. مواصفات فنية

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الأردن: منع الصادرات الزراعية للسعودية لا علاقة له بالجودة.. مواصفات فنية الأردن: منع الصادرات الزراعية للسعودية لا علاقة له بالجودة.. مواصفات فنية
لجنة فنية لمتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر والوقوف على الأسباب المعطلة للتصدير

الأردن: منع الصادرات الزراعية للسعودية لا علاقة له بالجودة.. مواصفات فنية

كشفت الأردنية، الأربعاء، عن أن منع صادرات زراعية أردنية إلى ، لا علاقة له بجودة المنتجات الأردنية، بل بمواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات تعريف المنتجات.

وأوفد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات؛ اليوم، لجنة فنية تضم عدداً من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي "العمري"، بمشاركة الجمارك والقطاع الخاص في اللجنة من خلال نقابة تجار ومصدّري الخضراوات والفواكه، إلى مركز جمارك "الحديثة" لمتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي، والوقوف على الأسباب المعطلة لتصدير بعض الإرساليات الزراعية.

وبحسب وكالة عمون للأنباء، شهد الأسبوع الماضي تعطل بعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى السعودية، بعد تعديل بعض الإجراءات من السعودية التي تشمل شكل ووزن العبوات وعدد من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات؛ بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات.

وقال الحنيفات؛ إن حرص السعوديين على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضاً أهمية تحقيق المواصفات كافة للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها إلى الأسواق كافة دون تعطل.

وأكّد الحنيفات؛ سلامة وجودة المنتجات الأردنية، لافتاً إلى أن الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقة على العبوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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