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جامعة الأمير محمد بن فهد تُطلق خدمة شحن المركبات الكهربائية

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كأولى محطات الشحن في الجامعات .. لا تتجاوز 15 دقيقة

جامعة الأمير محمد بن فهد تُطلق خدمة شحن المركبات الكهربائية

أطلقت جامعة الأمير محمد بن فهد، خدمة شحن المركبات الكهربائية بشحن سريع لا يتجاوز الـ 15 دقيقة فقط، وذلك في إطار الخدمات النوعية التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها من طلاب وموظفين.

واتفقت الجامعة مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء محطتَي شحن في مقر الجامعة بمدينة الخُبر، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المحلية، حيث تمّ تركيب هذه المحطات في أماكن مخصصة تسهّل من وصول المستفيدين منها بكل يسر وسهولة.

يأتي اتفاق الجامعة على إنشاء هذه المحطات بعد تصاعد نسبة مالكي السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث تسعى الجامعة إلى مواكبة المتغيرات الحديثة كافة وتلبية احتايجات منسوبيها من خلال نشر حلول الشحن السريع للمركبات، خصوصاً بعد أن وافقت المملكة على الاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية وأجهزة الشحن كجزءٍ من تركيز المملكة على تسخير التقنيات الناشئة في إطار خططها التنموية المستقبلية.

جامعة الأمير محمد بن فهد تُطلق خدمة شحن المركبات الكهربائية

جامعة الأمير محمد بن فهد تُطلق خدمة شحن المركبات الكهربائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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