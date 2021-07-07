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النفط يعوض خسائر آخر جلسة.. و"برنت" بـ75.27 دولارًا للبرميل

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النفط يعوض خسائر آخر جلسة.. و"برنت" بـ75.27 دولارًا للبرميل النفط يعوض خسائر آخر جلسة.. و"برنت" بـ75.27 دولارًا للبرميل
جولدمان ساكس: سعره سيرتفع إلى 80 دولارًا في أوائل العام المقبل

النفط يعوض خسائر آخر جلسة.. و

ارتفعت النفط اليوم متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة بعد إلغاء محادثات بين منتجي أوبك + مما رفع احتمالات أن يتحول كبار مصدري الخام في العالم إلى رفع الإنتاج لاقتناص حصص سوقية.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1% إلى 75.27 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد أن خسر أكثر من 3% أمس. وارتفع الخام الأمريكي 88 سنتًا أو 1.2% إلى 74.25 دولارًا للبرميل بعد أن تراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة بحسب "رويترز".

وصوّتت أوبك الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًّا من أغسطس إلى ديسمبر وتمديد التخفيضات المتبقية في الإنتاج حتى نهاية 2022؛ لكن تم إنهاء المحادثات وتأجيلها.

وقال جولدمان ساكس: إن فشل المناقشات ألقى بظلال من الضبابية على سياسة إنتاج أوبك؛ غير أن البنك أكد توقعاته بأن سعر خام برنت سيرتفع إلى 80 دولارًا للبرميل في أوائل العام المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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