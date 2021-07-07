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"هيئة حقوق الإنسان" تنفّذ 1538 زيارة للسجون ودور التوقيف خلال 2020

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"هيئة حقوق الإنسان" تنفّذ 1538 زيارة للسجون ودور التوقيف خلال 2020 "هيئة حقوق الإنسان" تنفّذ 1538 زيارة للسجون ودور التوقيف خلال 2020
للتأكّد من أوضاع نزلائها وتقييم مستوى تمتعهم بحقوقهم المكفولة لهم نظاماً

أعلنت هيئة حقوق الإنسان تنفيذها (1538) زيارة للسجون ودور التوقيف ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات في مناطق المملكة كافة خلال عام 2020م.

وهدفت الزيارات إلى التأكّد من أوضاع نزلائها وتقييم مستوى تمتعهم بحقوقهم المكفولة لهم نظاماً.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات إلى التحقق من مشروعية السجن أو التوقيف، وحصول النزلاء على حقوقهم، ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب وخدمات الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، والتواصل مع ذويهم والاستفادة من خدمات التوكيل والتوثيق وغيرها، وكذلك الوقوف على أماكن التوقيف وبقية المرافق ومعالجة أي تحدياتٍ في هذا الخصوص.

وأوضحت الهيئة أنها افتتحت بالتعاون مع وزارة الداخلية مكتبين دائمين لمباشرة أعمالها في سجن الملز وتوقيف إدارة الإبعاد بمدينة الرياض، لمتابعة أوضاع النزلاء وتلقي شكاواهم مباشرة، وتكثيف عمليات الرصد الدوري لأي تحدياتٍ ومعالجتها بالشراكة مع الجهات المختصة، ويأتي ذلك كإحدى خطوات التوسع التي تستهدفها الهيئة لخدمة السجناء والموقوفين، وتطوير آليات الاستجابة والمعالجة للقضايا والحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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