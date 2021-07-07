يرقد بين الحياة والموت ..حكاية شاب تعرض للذبح فى حلوان

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شرع شاب فى قتل صديقه بمنطقة حلوان ،تبين من التحريات أن خلافات مالية بين الطرفين تطورت لمشاجرة سدد خلالها المتهم لصديقه عدة طعنات بانحاء متفرقة من الجسد واحدث به جرح ذبحى بالرقبة ،كادت ان تودى بحياته ،تم نقل المصاب إلى المستشفى فى حالة حرجة .

تم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهم وبمناقشته اعترف بانه لم يكن يقصد قتله وانه فقد صوابه عندما تدور الامر بينه وبين صديقه الذى ماطل فى سدلد مبلغ مالى له فتعدى عليه محدثا ما به من إصابات.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال شاب ، مصاب بجرح قطعي بالرقبة وعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية وصديقه ، بسبب خلافات مالية بينهما انتهى بحدوث الواقعة.