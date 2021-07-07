أخبار عاجلة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق -
"الكاظمي": العراق لم يعد بحاجة لقوات أمريكية لمحاربة "داعش" -
فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟ -
الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا -
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة -
بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد -
برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي» -
إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان -
خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها -
خبير : استمرار تحسن مؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يرقد بين الحياة والموت ..حكاية شاب تعرض للذبح فى حلوان

Print
يرقد بين الحياة والموت ..حكاية شاب تعرض للذبح فى حلوان يرقد بين الحياة والموت ..حكاية شاب تعرض للذبح فى حلوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرع شاب فى قتل صديقه بمنطقة حلوان ،تبين من التحريات أن خلافات مالية بين الطرفين تطورت لمشاجرة سدد خلالها المتهم لصديقه عدة طعنات بانحاء متفرقة من الجسد واحدث به جرح ذبحى بالرقبة ،كادت ان تودى بحياته ،تم نقل المصاب إلى المستشفى فى حالة حرجة .

تم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهم وبمناقشته اعترف بانه لم يكن يقصد قتله وانه فقد صوابه عندما تدور الامر بينه وبين صديقه الذى ماطل فى سدلد مبلغ مالى له فتعدى عليه محدثا ما به من إصابات.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال شاب ، مصاب بجرح قطعي بالرقبة وعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية وصديقه ، بسبب خلافات مالية بينهما انتهى بحدوث الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة

مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة

بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد

بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد

برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي»

برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي»

إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان

إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان