تكريم اتحاد طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

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كرم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ اتحاد طلاب المعهد عن العام الجامعي 2020- 2021 .

وفي كلمته أكد الدكتور طارق لبيب عمارة، عميد المعهد على الثوابت التي يحرص المعهد على إرسائها ومنها اعتبار الطالب محور العملية التعليمية والتدريبية والنشاطية وأن المعهد يفتح قلبه وعقله ادارة وأعضاء هيئة تدريس وتدريب ومعاونين لرؤية وفكر الشباب من طلاب وطالبات المعهد، ويحرص على تكريم المتميزين ودعم أصحاب الهوايات فضلا عن الوقوف بجانب الحالات الإنسانية حرصا على مستقبل أبنائه، من خلال الدعم المادي والكتب .

حضر اللقاء وكلاء المعهد للتعليم ا.د. شعبان عزام وللتدريب والنشاط ا.د. محمود عطية ورئيس قسم التدريب ا.د. رفعت عكاشة .

كما حضره مدير إدارة الخدمات الطلابية محمد النجار، ورئيس قسم رعاية الشباب أحمد سرحان وأعضاء القسم وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب.

وخلال الاحتفال تم تكريم طلاب برواز من ذهب الذين شرفوا المعهد بحمل الأمانة وكانوا رمزا لها بإعادة المفقودات لاصحابها .