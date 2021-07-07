أخبار عاجلة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ ينبع يوجّه بمساعدة صاحبة الـ"الفود ترك" المحترق -
"الكاظمي": العراق لم يعد بحاجة لقوات أمريكية لمحاربة "داعش" -
فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟ -
الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا -
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة -
بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد -
برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي» -
إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان -
خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها -
خبير : استمرار تحسن مؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمله لنظافة وتجميل مصيف بلطيم

Print
حمله لنظافة وتجميل مصيف بلطيم حمله لنظافة وتجميل مصيف بلطيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الأربعاء تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافه العامه داخل مناطق المدينة المختلفة وشواطئه السته، وبصفة خاصه مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية.

بالإضافة إلى نظافة الشوارع والطرق وازالة الحشائش الضارة ونظافة الجزر الوسطى وكافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة أولاً بأول.

وأكد عبدالقوي على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ليظهر المصيف في أجمل صوره.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة

مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة

بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد

بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد

برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي»

برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي»

إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان

إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان