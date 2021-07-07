حمله لنظافة وتجميل مصيف بلطيم

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تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الأربعاء تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافه العامه داخل مناطق المدينة المختلفة وشواطئه السته، وبصفة خاصه مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية.

بالإضافة إلى نظافة الشوارع والطرق وازالة الحشائش الضارة ونظافة الجزر الوسطى وكافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة أولاً بأول.

وأكد عبدالقوي على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ليظهر المصيف في أجمل صوره.