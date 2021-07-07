تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:31 مساءً
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:30 مساءً
بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:30 مساءً
برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي»
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:30 مساءً
إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:29 مساءً
خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:29 مساءً
خبير : استمرار تحسن مؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:29 مساءً
"ما قصرت".. وزير الرياضة يشيد بالروح العالية للاعب الأثقال "آل سليم"
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:21 مساءً
شاهد.. الهطولات تسقط منزلًا طينيًا على مركبة بالأفلاج
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:21 مساءً
مؤشرات نجاح حج 1442هـ.. الوفيات والأوبئة والحوادث: صفر
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أخبار سيئة من هيئة الأرصاد عن حالة الطقس
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 07 يوليو 2021 09:37 صباحاً
106
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
عائلة الفنان فاروق الفيشاوي تزور قبره في ذكري رحيله
فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 01:20 مساءً
الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تتصدر مؤشرات البحث بعد نفى شائعة وفاتها
فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 01:20 مساءً
امتحانات الثانوية العامة .. التعليم تعلن ضبط طالب سرب أسئلة امتحان التاريخ
فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 01:20 مساءً
أخيرا انخفاض بحرارة الجو اليوم مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. أخبار الطقس
فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 12:52 مساءً
السابق
الرئيس السيسي مذاكر البلد كويس وأعطى تكليفات بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالفيوم
التالى
وزير الشباب والرياضة يزور معرض الكتاب
Tweets by @3yonNews