أخبار عاجلة

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا -
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة -
بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد -
برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي» -
إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان -
خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها -
خبير : استمرار تحسن مؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام -
"ما قصرت".. وزير الرياضة يشيد بالروح العالية للاعب الأثقال "آل سليم" -
شاهد.. الهطولات تسقط منزلًا طينيًا على مركبة بالأفلاج -
مؤشرات نجاح حج 1442هـ.. الوفيات والأوبئة والحوادث: صفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

الفيوم ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات

Print
مواضيع متعلقة
عائلة الفنان فاروق الفيشاوي تزور قبره في ذكري رحيله

عائلة الفنان فاروق الفيشاوي تزور قبره في ذكري رحيله

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تتصدر مؤشرات البحث بعد نفى شائعة وفاتها

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تتصدر مؤشرات البحث بعد نفى شائعة وفاتها

امتحانات الثانوية العامة .. التعليم تعلن ضبط طالب سرب أسئلة امتحان التاريخ

امتحانات الثانوية العامة .. التعليم تعلن ضبط طالب سرب أسئلة امتحان التاريخ

أخيرا انخفاض بحرارة الجو اليوم مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. أخبار الطقس

أخيرا انخفاض بحرارة الجو اليوم مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. أخبار الطقس