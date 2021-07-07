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«فينجر» يقترح إقامة كل عامين

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«فينجر» يقترح إقامة كأس العالم كل عامين «فينجر» يقترح إقامة كل عامين

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يرغب الفرنسى آرسين فينجر، المدير الفنى السابق لفريق أرسنال، في إقناع القوى الكروية في أوروبا بإقامة بطولة كل عامين بدلًا من إقامتها الحالية كل أربع سنوات.

كما يقترح فينجر في الوقت نفسه تخفيف عبء المباريات الدولية على اللاعبين.

وصرح فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولى للعبة (فيفا)، لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، بأن إقامة دورة كأس العالم على أساس أربع سنوات لم تكن «أمرًا محفورًا في الصخر«

وأوضح: «إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم عليك أن تفكر في هذا. لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة ليويفا، هناك 156 دولة أخرى في العالم».

وأضاف: «هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، و133 منها لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم. وهذه الدول تنظر إلى كأس العالم كل أربع سنوات دون أن تكون لديها فرصة للمشاركة فيها».

وتقرر تمديد حجم كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبًا بداية من نسخة 2026، ومن الممكن أن تكون إقامة البطولة كل عامين في المستقبل فكرة أخرى تساهم في مشاركة مزيد من البلدان في البطولة التي احتكرت دول أوروبا وأمريكا الجنوبية لقبها حتى الآن.

وشهدت نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان فقط وصول فريق واحد من خارج القارتين للمربع الذهبى وهو منتخب كوريا الجنوبية.

وأضاف فينجر أنه لا يريد أيضًا مشكلة مع «يويفا» الذي يقيم بطولته القارية «يورو» كل أربع سنوات بالتبادل مع نهائيات كأس العالم.

المصرى اليوم

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