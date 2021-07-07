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قال إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير على شاشة قناة الأهلي أن أبناء المارد الأحمر يخوضون المباريات بشرف وتحدي ضد ناديهم بفضل التربية التي وجدوها داخله.

وانتقل الشاطر للحديث على أبناء الزمالك قائلاً: «الكابتن أسامة نبيه المدرب العام الحالي للزمالك قال منذ سنتين أنه تعمد إهدار الفرص أثناء لعبه لغزل المحلة بسبب حبي للزمالك ولكي يفوز».

وواصل «لدينا حقائق كبيرة جداً في هذا الموضوع ومع ذلك من ضد الاهلي هما اللي بيكلمو في مثل هذا الأمر وده عيب لأنه يمس سمعة ناس».

وتأتي هذه التصريحات على خلفية التعليقات التي عقبت تصريح محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة والتي قال فيها أنه سيطالب لاعبيه بالحفاظ على عناصر الأهلي التي ستخوض مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.