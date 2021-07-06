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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتيًّا يثير التعصب القبلي والبغضاء والكراهية في المجتمع

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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتيًّا يثير التعصب القبلي والبغضاء والكراهية في المجتمع النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتيًّا يثير التعصب القبلي والبغضاء والكراهية في المجتمع

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتيًّا يثير التعصب القبلي والبغضاء والكراهية في المجتمع

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى معلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية، ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي، وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذيء وخارج على سياق الآداب العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض عليه استنادًا للمادتين (الـ١٥ والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وسرعة إحالته إلى النيابة العامة.

وشدَّد المصدر على أن نشر ما يبثُّ روح الكراهية والبغضاء، ويثير التعصب القبلي المقيت، عبر وسائل التواصل، يُعدُّ مساسًا بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ولفت إلى أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة، وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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