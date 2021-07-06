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قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن سد النهضة الإثيوبي يهدد الأمن المائي لمصر والسودان، كما أنه يهدد الأمن والسلم في المنطقة من ناحية وفي العالم من ناحية أخرى.

وتابع شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر نجحت في إعداد اتفاق المبادئ خلال عام 2015، حيث يقوم على 10 أسس موجودة في القانون الدولي للأنهار، وحرصت مصر على وضعها في اتفاقية كي توقع عليها أديس أبابا ولا يمكن لها أن تنكرها فيما بعد.

واستكمل شهاب أن لجنة فنية عالمية في 2013، قالت إنه ما لم تغير إثيوبيا المواصفات الفنية للسد فإنه سيكون هناك خطر على السد نفسه من ناحية وعلى دول المصب من ناحية أخرى.

وأردف: «ما حدث من إثيوبيا بالأمس بمثابة نكران لاتفاق المبادئ الموقع بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا في 2015»، مشددًا على أن مصر لا تطالب إلا بما جاء في اتفاق المبادئ.