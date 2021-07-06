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إدارة معرض الكتاب تصدر ضوابط حجز حفلات التوقيع

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إدارة معرض الكتاب تصدر ضوابط حجز حفلات التوقيع إدارة معرض الكتاب تصدر ضوابط حجز حفلات التوقيع

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قررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 غلق باب حجز حفلات التوقيع لدور النشر والذي يتم بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين وإدارة مركز للمعارض والمؤتمرات غدا الاربعاء الساعة 7 مساء صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة مؤكدا أن إدرة المعرض قررت اتاحة حفلات التوقيع لكل دور النشر طوال ايام الاسبوع ماعدا ايام الخميس والجمعة والسبت لن يُسمح فيها لكل دار نشر سوى بـ 4 ساعات كحد اقصى وذلك في الاماكن المخصصة للتوقيع خارج القاعات على أن تبدأ الحفلات من الساعة 11 صباحا وحتى 9 مساء.

وشدد الحاج على ضرورة عدم وجود الكاتب داخل القاعات أو في اجنحة دور النشر وان يكون التواجد في الاماكن المخصصة مع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم

يشار إنه قد صدرت بالامس توجيهات وزيرة الثقافة بزيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض لتصل إلى 140 زائر يوميا إلى جانب السماح بحفلات التوقيع في الساحات والمناطق المفتوحة خارج القاعات التي تحددها ادارة المعرض مع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا لدعم صناعة النشر والناشرين.

المصرى اليوم

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