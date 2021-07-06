بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن «القلق البالغ» تجاه أنشطة إيران النووية

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قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء إنها تشعر «بقلق بالغ» تجاه قرار إيران بإبلاغ وكالة الطاقة الذرية بأنها ستتخذ خطوات لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمئة.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية «ليس لإيران حاجة مدنية يعتد بها لانتاج معدن اليورانيوم وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي».

وتابعت الدول الثلاث في البيان «نحث إيران بقوة على أن توقف دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة».