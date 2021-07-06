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أبرزها «العجز الغذائي».. ما هي الأضرار الناتجة عن الملء الثاني لسد النهضة؟ ()

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أبرزها «العجز الغذائي».. ما هي الأضرار الناتجة عن الملء الثاني لسد النهضة؟ (فيديو) أبرزها «العجز الغذائي».. ما هي الأضرار الناتجة عن الملء الثاني لسد النهضة؟ ()

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عدَّد هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة إخن الألمانية، الأضرار التي يُمكن أن تترتب على الملء الثاني لسد النهضة على دولتي المصب « والسودان».

وقال «سويلم»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن أول الأضرار؛ نقص المياه الواردة لمصر والسودان، والمشكلة الكبرى التي تحاول مصر التوصل إلى حل مع إثيوبيا بشأنها هي عملية الملء خلال الجفاف «لوقف الملء خلال سنوات الجفاف».

وأضاف أن كل نقص بالمليار متر مكعب سيتسبب في تقليل الرقعة الزراعية وزيادة العجز الغذائي في مصر، بالإضافة إلى فقد فرص العمل بالنسبة للمزارعين.

وأشار إلى أن المياه المخزنة في السد العالي تعطي حماية لمصر، لكن الآثار السلبية لاكتمال الملء الثاني لسد النهضة يتوقف تأثيرها على كمية الأمطار التي ستصل مصر لاحقًا.

المصرى اليوم

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