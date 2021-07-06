"تقنية الرس" تفتح باب القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي في دعم أنظمة الشبكات

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"الحميدان": الإجراءات تتم وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها مؤسسة التدريب المهني

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالرس، عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ في تخصص دعم أنظمة الشبكات وذلك عقب اعتماد التخصص ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتفصيلاً، أوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله الحميدان أن فترة القبول تستمر حتى الثلاثين من ذي القعدة الحالي إلكترونيًا على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

وتبدأ إجراءات فرز المتقدمين يوم الثلاثاء الثالث من ذي الحجة القادم، حيث يتم إعلان القبول في الرابع من ذي الحجة، بينما سيكون القبول النهائي 16 ذي الحجة، فيما يتم استكمال إجراءات القبول النهائي حتى الثامن عشر من المحرم القادم 1443 هـ .



وأكد الحميدان أن إجراءات القبول النهائية ستتم وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول .