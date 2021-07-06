أخبار عاجلة

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021" -
"أمير جازان" يوجّه بمخالفة المجازف بمركبته داخل السيول -
بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل -
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا -
نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه -
وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية -
استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا -
بعد زيادة سعر البنزين .. مطالبة برلمانية برقابة صارمة على تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس -
مقترح بالشيوخ بتحويل مدينة «العملين» إلى محافظة جديدة -
مطالبة برلمانية بتجهيز البنية التكنولوجية للمدارس خلال فترة الإجازة الصيفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً

Print
تصدى لـ7ملايين هجمة إلكترونية.. ويخدم 30 مليون زائر

مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً

قدم مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح سطرتها أيدٍ وطنية ساهمت في التصدي لأكثر من ٧ ملايين هجمة إلكترونية ويخدم أكثر من ٣٠ مليون زائر يعمل به أكثر من 350 موظفاً على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، قال فهد المحمدي مدير تشغيل الأنظمة، إنه يتم في غرفة التحكم والأنظمة التأكد من جاهزية جميع الأنظمة ومتابعتها بشكل يومي من بعد إطلاق النظام إلى انتهاء موسم الحج.

ومن جانبه، قال يحيى كاسب مدير الدعم الفني إن من ضمن مركز معلومات الحج والعمرة قسم مختص بخدمة العملاء والدعم الفني به مختصون في تقنية المعلومات والبرمجة ليتم الرد على جميع الاستفسارات والمشاكل القادمة من ضيوف الرحمن وحلّها بجودة عالية وعلى أكمل وجه.

مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً

مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً

مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً

مركز معلومات الحج والعمرة قصة نجاح يديرها 350 مواطناً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

"أمير جازان" يوجّه بمخالفة المجازف بمركبته داخل السيول

"أمير جازان" يوجّه بمخالفة المجازف بمركبته داخل السيول

"الصندوق العقاري" يودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو

"الصندوق العقاري" يودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو

أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع

أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع