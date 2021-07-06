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معرض الكتاب يعلن ضوابط حجز حفلات التوقيع لدور النشر

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معرض الكتاب يعلن ضوابط حجز حفلات التوقيع لدور النشر معرض الكتاب يعلن ضوابط حجز حفلات التوقيع لدور النشر

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قررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 غلق باب حجز حفلات التوقيع لدور النشر والذي يتم بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين وإدارة مركز للمعارض والمؤتمرات غدا الأربعاء الساعة 7 مساء.

صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة، مؤكدا أن إدرة المعرض قررت اتاحة حفلات التوقيع لكل دور النشر طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الخميس والجمعة والسبت لن يُسمح فيها لكل دار نشر سوى بـ 4 ساعات كحد أقصى، وذلك في الأماكن المخصصة للتوقيع خارج القاعات على أن تبدأ الحفلات من الساعة 11 صباحا وحتى 9 مساء.

وشدد «الحاج» على ضرورة عدم وجود الكاتب داخل القاعات أو في أجنحة دور النشر، وأن يكون التواجد في الأماكن المخصصة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم.

يشار إنه قد صدرت بالأمس توجيهات وزيرة الثقافة بزيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض لتصل إلى 140 زائر يوميا إلى جانب السماح بحفلات التوقيع في الساحات والمناطق المفتوحة خارج القاعات التي تحددها إدارة المعرض مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا لدعم صناعة النشر والناشرين.

المصرى اليوم

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