محافظ الشرقية يترأس لجان اختبار تعيين وتجديد شغل وظائف قيادية

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ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الثلاثاء، لجنة اختبار تجديد شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام، وكذلك لجان تجديد شغل وظائف مديري عموم الإدارات العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض، وطب الأسنان، والشؤون المالية والإدارية بمديرية الشؤون الصحية.

وأكد محافظ الشرقية أن معايير الإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ، ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ، ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات، وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

كما ترأس المحافظ لجان اختبار شغل وظائف مديري عموم الإدارة العامة لشؤون الإنتاج والشؤون الإقتصادية بالديوان العام، والإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف، والإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة والمتقدم لها 2 لإختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظيفة.

وأوضح محافظ الشرقية أن هذه الاختبارات تأتي تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة، بما ينعكس على تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.