أخبار عاجلة

بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل -
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا -
نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه -
وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية -
استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا -
بعد زيادة سعر البنزين .. مطالبة برلمانية برقابة صارمة على تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس -
مقترح بالشيوخ بتحويل مدينة «العملين» إلى محافظة جديدة -
مطالبة برلمانية بتجهيز البنية التكنولوجية للمدارس خلال فترة الإجازة الصيفية -
«النواب» يبدأ مناقشة «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
أولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 في تنس الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأمين المساعد للجامعة العربية لـ إثيوبيا : «لا أحد يحدد لنا اختصاصاتنا»

Print
الأمين المساعد للجامعة العربية لـ إثيوبيا : «لا أحد يحدد لنا اختصاصاتنا» الأمين المساعد للجامعة العربية لـ إثيوبيا : «لا أحد يحدد لنا اختصاصاتنا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة أصدرت بيانًا ردًا على قيام إثيوبيا بمحاولة تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول سد النهضة زاعمة بأنه خلاف عربي- إفريقي، مضيفًا أن المشكلة في الأساس بين تلاث دول إفريقية.

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أنّ الجامعة العربية كانت وما زالت نشطة في دعم والسودان، وهو ما يثير القلق والاضطراب لدى الإثيوبيين، لكن هذا الدعم سيظل مستمرًا، من أجل حصول القاهرة والخرطوم على حقوقهما التاريخية.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنّ إثيوبيا تحاول دق «إسفين» بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وتقول أن قضية سد النهضة ليست من اختصاص الجامعة، مضيفًا أن القضية من صميم دور الجامعة، لأنها تناقش الموضوعات التي تتقدم الدول الأعضاء بطلب عرضها: «لا أحد يستطيع أن يحدد لنا اختصاصاتنا».

وأردف «زكي» أن مجلس الأمن تخضع الأمور فيه للمناورة والتفاوض وتكون المصالح موثرة بشكل كبير على اتنخاذ القرار، مضيفًا أن مصر والسودان يجريان جهود دبلوماسية من أجل الحصول على حقوقهما.

وفيما يخص الملء الثاني للسد قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا تريد فرض أمر واقع على مصر والسودان غير عابئة بمطالب البلدين بضرورة إيجاد حل، وترفض التفاوض حول الملء، وما تقوم به تحدي جديد لإرادة القاهرة والخرطوم، مضيفًا أن موقف إثيوبيا الأخير يعكس عدم نواياها للتفاوض.

وأشار «زكي» إلى أن التصرفات الإثيوبية متعنتة، مضيفًا أنه هناك جهد كبير يبذل من أجل تحقيق مصالح الدولتين العربيتين مصر والسودان.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين