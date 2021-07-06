الأمين المساعد للجامعة العربية لـ إثيوبيا : «لا أحد يحدد لنا اختصاصاتنا»

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قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة أصدرت بيانًا ردًا على قيام إثيوبيا بمحاولة تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول سد النهضة زاعمة بأنه خلاف عربي- إفريقي، مضيفًا أن المشكلة في الأساس بين تلاث دول إفريقية.

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أنّ الجامعة العربية كانت وما زالت نشطة في دعم مصر والسودان، وهو ما يثير القلق والاضطراب لدى الإثيوبيين، لكن هذا الدعم سيظل مستمرًا، من أجل حصول القاهرة والخرطوم على حقوقهما التاريخية.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنّ إثيوبيا تحاول دق «إسفين» بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وتقول أن قضية سد النهضة ليست من اختصاص الجامعة، مضيفًا أن القضية من صميم دور الجامعة، لأنها تناقش الموضوعات التي تتقدم الدول الأعضاء بطلب عرضها: «لا أحد يستطيع أن يحدد لنا اختصاصاتنا».

وأردف «زكي» أن مجلس الأمن تخضع الأمور فيه للمناورة والتفاوض وتكون المصالح موثرة بشكل كبير على اتنخاذ القرار، مضيفًا أن مصر والسودان يجريان جهود دبلوماسية من أجل الحصول على حقوقهما.

وفيما يخص الملء الثاني للسد قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا تريد فرض أمر واقع على مصر والسودان غير عابئة بمطالب البلدين بضرورة إيجاد حل، وترفض التفاوض حول الملء، وما تقوم به تحدي جديد لإرادة القاهرة والخرطوم، مضيفًا أن موقف إثيوبيا الأخير يعكس عدم نواياها للتفاوض.

وأشار «زكي» إلى أن التصرفات الإثيوبية متعنتة، مضيفًا أنه هناك جهد كبير يبذل من أجل تحقيق مصالح الدولتين العربيتين مصر والسودان.