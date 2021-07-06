أخبار عاجلة

بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل -
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا -
نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه -
وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية -
استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا -
بعد زيادة سعر البنزين .. مطالبة برلمانية برقابة صارمة على تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس -
مقترح بالشيوخ بتحويل مدينة «العملين» إلى محافظة جديدة -
مطالبة برلمانية بتجهيز البنية التكنولوجية للمدارس خلال فترة الإجازة الصيفية -
«النواب» يبدأ مناقشة «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
أولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 في تنس الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يسرا المسعودي تكشف عن تهديدات بالقتل بسبب استئجارها شقة مشبوهة

Print
يسرا المسعودي تكشف عن تهديدات بالقتل بسبب استئجارها شقة مشبوهة يسرا المسعودي تكشف عن تهديدات بالقتل بسبب استئجارها شقة مشبوهة

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن تعرضها للتهديد بالقتل بعد استئجارها لإحدى الشقق المشبوهة، موضحة أن أحد الأشخاص كان يتردد على السكن ويعتقد بأنها نفس المستأجرة القديمة (على حد قولها).

وقالت «المسعودي» أثناء استضافتها في حلقة من برنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام على إذاعة «نجوم اف أم»، الثلاثاء، إنه «كنت هتقتل، لأنني أستأجرت إحدى الشقق، وكانت مشبوهة قبل أن أسكنها، وهو ما عرضني لمضايقات كبيرة، لدرجة أن أحد الأشخاص حاول قتلي لاقتناعه بأنني نفس الستأجرة القديمة، وتسبب ذلك في الكثير من المشاكل، وكانت تهديدات القتل تطاردني، وفي إحدى الشقق الأخرى أخدت «علقة سخنة» من سيدات العمارة، لأنهن يخشون على أزواجهن من التعرف عليّ، حسب قولها.

وتابعت: «دائمًا مركزة في شغلي وحياتي، لكنني وجدت في كل الحب من الناس، مفيش غربة مع الشعب المصري، يطاردني الحنين لأصحابي وعائلتي واصحابي، لكني وسط أصدقاء جدد يشجعوني ويقفوا إلى جانبي، شعب كريم، هكمل هنا في مصر، مرتاحة هنا بين أهلي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين