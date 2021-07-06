يسرا المسعودي تكشف عن تهديدات بالقتل بسبب استئجارها شقة مشبوهة

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كشفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن تعرضها للتهديد بالقتل بعد استئجارها لإحدى الشقق المشبوهة، موضحة أن أحد الأشخاص كان يتردد على السكن ويعتقد بأنها نفس المستأجرة القديمة (على حد قولها).

وقالت «المسعودي» أثناء استضافتها في حلقة من برنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام على إذاعة «نجوم اف أم»، الثلاثاء، إنه «كنت هتقتل، لأنني أستأجرت إحدى الشقق، وكانت مشبوهة قبل أن أسكنها، وهو ما عرضني لمضايقات كبيرة، لدرجة أن أحد الأشخاص حاول قتلي لاقتناعه بأنني نفس الستأجرة القديمة، وتسبب ذلك في الكثير من المشاكل، وكانت تهديدات القتل تطاردني، وفي إحدى الشقق الأخرى أخدت «علقة سخنة» من سيدات العمارة، لأنهن يخشون على أزواجهن من التعرف عليّ، حسب قولها.

وتابعت: «دائمًا مركزة في شغلي وحياتي، لكنني وجدت في مصر كل الحب من الناس، مفيش غربة مع الشعب المصري، يطاردني الحنين لأصحابي وعائلتي واصحابي، لكني وسط أصدقاء جدد يشجعوني ويقفوا إلى جانبي، شعب كريم، هكمل هنا في مصر، مرتاحة هنا بين أهلي».