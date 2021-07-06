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القس أندريه زكي: لها حقوق تاريخية في النيل ()

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القس أندريه زكي: مصر لها حقوق تاريخية في النيل (فيديو) القس أندريه زكي: لها حقوق تاريخية في النيل ()

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قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن لها حقوق تاريخية في مياة النيل ولا يستطيع أحد الانفراد بالقرار، لأنه نهر دولي مشترك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع كنائس مصر تقف خلف الرئيس لحماية الموارد المائية المصرية وكافة ثروات ومقدرات شعبنا.

وأشار القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى أن مصر متمسكة بالتفاوض والمسار الدبلوماسي من أجل التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملف السد الإثيوبي

واختتم، أن بيان الكنيسة الذي أصدرته اليوم يهدف لمخاطبة المجتمع الدولي وإثبات حقوق مصر أمام العالم.

المصرى اليوم

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