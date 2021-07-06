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"النيابة العامة" تؤكد تلقي البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة

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ينتقل عضو النيابة المختص فور علمه ويُجري الموجب النظامي

أكدت النيابة العامة تلقيها البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، سواء كان الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونيًّا وفقًا للقنوات المخصصة لذلك، وفي ضوء ذلك ينتقل عضو النيابة العامة المختص فور علمه، ويُجري الموجب النظامي في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في "توتير": "لكل مَن علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ النيابة العامة". مشيرة إلى أن "على عضو النيابة العامة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يُجري التحقيق، ويأمر عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، ويحرر محضرًا بذلك، يُرفع للجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك".

وأوضحت أن طريقة التبليغ هي موقع النيابة العامة الإلكتروني، وخدمة معكم عبر منصة أبشر، والشكاوى الإلكترونية داخل السجن، والتقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة، والهاتف المباشر 0118400000.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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