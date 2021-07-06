أخبار عاجلة

بوتين: أسطولنا البحري قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل -
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا -
نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه -
وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية -
استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا -
بعد زيادة سعر البنزين .. مطالبة برلمانية برقابة صارمة على تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس -
مقترح بالشيوخ بتحويل مدينة «العملين» إلى محافظة جديدة -
مطالبة برلمانية بتجهيز البنية التكنولوجية للمدارس خلال فترة الإجازة الصيفية -
«النواب» يبدأ مناقشة «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
أولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 في تنس الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الحزب الحاكم في بولندا يرد على انتقادات إسرائيل: لسنا مدينين لأحد بشيء

Print
الحزب الحاكم في بولندا يرد على انتقادات إسرائيل: لسنا مدينين لأحد بشيء الحزب الحاكم في بولندا يرد على انتقادات إسرائيل: لسنا مدينين لأحد بشيء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي إن بلاده غير مدينة لأحد، وذلك ردا على تعليقات إسرائيلية على قانون إعادة ممتلكات اليهود بعد الحرب العالمية الثانية.

ورفض كاتشينسكي في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "غازيتا بولسكا" البولندية الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وقال إنها "غير مقبولة".

وأضاف: "نحن من نسن قوانيننا... لسنا مدينين بشيء لأحد".

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.

وعاشت في بولندا واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم، قبل اجتياح ألمانيا النازية بولندا والقضاء على اليهود هناك بتأييد من زمر بولندية نازية وفاشية استغلت قدوم جيش هتلر، حيث يطالب أحفاد يهود بولندا منذ عام 1989 بإعادة أملاك أجدادهم لهم، ومنحهم التعويضات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا

مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يفتتح مدرسة شمامسة الايبارشية بالمنيا

نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه

نائب: المشروع القومي للطرق يحقق التنمية المستدامه

وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية

وكيل «النواب»: قانون تنمية البحيرات يحقق نقلة في مجال الثروة السمكية

استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا

استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا