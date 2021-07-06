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وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام

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وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام
يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية

وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام

اعتمد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج العليا، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مؤكداً أن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام، تماشياً مع الخطة العامة للطوارئ التي تم إعدادها تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام، ويتم تنفيذها بمتابعتهما ودعمهما -حفظهما الله- في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.


وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع المهيأة لسكن الحجاج واشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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