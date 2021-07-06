أخبار عاجلة

"الصندوق العقاري" يودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو -
أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع -
234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21" -
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة -
هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العوهلي" يزور كلية المجتمع ببقيق ويطلع على مستجداتها الإنشائية

Print
للوقوف على استعداداتها للعام الجامعي الجديد

تفقد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، يرافقه كل من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، ووكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان، كلية المجتمع بمحافظة بقيق يوم الأربعاء الماضي.

واستمع "العوهلي " خلال جولته إلى شرح مفصل من وكيل الكلية الدكتور إبراهيم بن يوسف اليوسف، ووكيلة الكلية الدكتورة منال عبدالرحمن الفويرس حول مبنى الكلية ومرافقها وإمكاناتها، وأكد معاليه على ضرورة الاستمرار في توفير وتحسين البيئة التعليمية الآمنة والاستعداد المبكر لبدء الدراسة حضورياً مطلع الفصل الدراسي الأول 1442/ 1443هـ وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة شكلت فرقاً متخصصة تقوم بالمتابعة اليومية لمراجعة سير العملية الأكاديمية، تحقيقاً لسلامة طلبتها ومنسوبيها، إلى جانب السعي نحو تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية.

كما زار "العوهلي "والوفد المرافق له مشروع المبنى الجديد للكلية، واستمع إلى شرح من المشرف على إدارة المشاريع المهندس عبدالله السماعيل عن المبنى الجديد وسير العمل في المشروع، ووجه معاليه خلال ذلك بضرورة الإسراع لاستكمال المشروع في وقته المحدد؛ والذي سيخدم بشكل كبير بإذن الله محافظة بقيق وما جاورها، حيث سيتم تعزيز دور الكلية بفتح برامج علمية تواكب متطلبات سوق العمل.

يشار إلى أن المبنى الجديد يقع في محافظة بقيق وتقدر طاقته الاستيعابية بـ ٢٠٠٠ طالب وطالبة، إذ يتكون من أربعة مبان بمساحة بناء إجمالية ١٢٠٠٠ متر مربع، ويحتوي المبنى الرئيس على مكاتب إدارية، ومكتبة مركزية، وصالة متعددة الاستخدامات، ومنطقة استراحة للطلاب وأخرى للطالبات، كما تحتوي المباني على مكاتب إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وغرف اجتماعات وقاعات دراسية ومعامل حاسب آلي، ومعمل كيمياء، ومعمل فيزياء، ومعمل رسم، ومسرح للبنين والبنات يضم ٢٣٤ مقعداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصندوق العقاري" يودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو

"الصندوق العقاري" يودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو

أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع

أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع

234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة

234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا

البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا