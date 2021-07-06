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فرنسا قلقة من تداعيات تدهور الوضع في أفغانستان على استقرار المنطقة

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فرنسا قلقة من تداعيات تدهور الوضع في أفغانستان على استقرار المنطقة فرنسا قلقة من تداعيات تدهور الوضع في أفغانستان على استقرار المنطقة
طالبت "طالبان" بقطع علاقاتها بـ"القاعدة" و"داعش"

فرنسا قلقة من تداعيات تدهور الوضع في أفغانستان على استقرار المنطقة

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ من تدهور الوضع في أفغانستان، وتداعياته على استقرار المنطقة؛ بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء).

ودعت فرنسا أطراف عملية السلام الأفغانية، وخصوصًا حركة طالبان، إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق تسوية سياسية للنزاع، وإقرار وقف لإطلاق النار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

طالبت باريس "طالبان" باحترام تعهُّدها بقطع علاقتها نهائيًّا مع المنظمات الإرهابية الدولية؛ مثل "القاعدة" وتنظيم "داعش" الإرهابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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