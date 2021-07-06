أخبار عاجلة

"الصندوق العقاري" يودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو -
أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع -
234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21" -
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة -
هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمناسبة تتويج منتخب الشباب بكأس العرب.. "المسحل" يرفع التهاني للقيادة

Print
بمناسبة تتويج منتخب الشباب بكأس العرب.. "المسحل" يرفع التهاني للقيادة بمناسبة تتويج منتخب الشباب بكأس العرب.. "المسحل" يرفع التهاني للقيادة

بمناسبة تتويج منتخب الشباب بكأس العرب..

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة تتويج السعودي للشباب ببطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً.

ووجه رئيس الاتحاد السعودي جزيل الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود والاهتمام بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات للرياضة في السنوات الأخيرة.

كما هنأ المسحل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على تتويج "الأخضر" الشاب، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب من قبل وزير الرياضة، واهتمامه الدائم بمتابعة المنتخب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه وهو ما تكلل بالتتويج باللقب العربي.

وأثنى رئيس الاتحاد على ما قدمه شباب "الأخضر" والأجهزة الفنية والإدارية طوال مشوارهم في البطولة حيث أظهروا جدية والتزاماً في كل مبارياتهم التي قدموا خلالها مستويات لفتت الأنظار وأشاد بها الجميع، ليقدموا أنفسهم كمستقبل للكرة السعودية في السنوات القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول

مأساة في السعودية.. وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

"البحرين" تدين إطلاق "الحوثي" عددًا من الطائرات المسيَّرة المفخخة تجاه السعودية

"البحرين" تدين إطلاق "الحوثي" عددًا من الطائرات المسيَّرة المفخخة تجاه السعودية