القضاء المصري يرفع الحجز التحفظي على السفينة الجانحة "إيفرجيفين"

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لاستكمال رحلتها إلى روتردام في هولندا غدًا

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الموافقة على طلب هيئة قناة السويس برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفين" لاستكمال رحلتها إلى روتردام في هولندا غدًا.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنها كانت قد تقدمت بطلب عن طريق محاميها لرفع الحجز على السفينة، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة الاقتصادية؛ ومن المقرر أن يتلقى قبطان السفينة وطاقمها نسخة من أمر المحكمة؛ لتتمكن من استكمال رحلتها غدًا.

