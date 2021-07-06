أخبار عاجلة

"الصندوق العقاري" يودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو -
أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع -
234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21" -
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة -
هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ردًا على إثيوبيا..الجامعة العربية: مواقف والسودان من سد النهضة عادلة ومحل إجماع

Print
ردًا على إثيوبيا..الجامعة العربية: مواقف مصر والسودان من سد النهضة عادلة ومحل إجماع ردًا على إثيوبيا..الجامعة العربية: مواقف والسودان من سد النهضة عادلة ومحل إجماع
اتهمت أديس أبابا بمحاولة الوقيعة بينها وبين الاتحاد الإفريقي

ردًا على إثيوبيا..الجامعة العربية: مواقف مصر والسودان من سد النهضة عادلة ومحل إجماع

أكدت الجامعة العربية اليوم (الثلاثاء) أن مواقف والسودان في المطالبة باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة الإثيوبي عادلة، وهي محل إجماع عربي؛ وذلك ردًا على رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن برفض تدخل الجامعة في أزمة سد النهضة.

واتهمت الجامعة العربية إثيوبيا بمحاولة الوقيعة بينها وبين الاتحاد الإفريقي.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن تضمنت مغالطات عديدة، لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة.

وأضاف أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقي، خصوصًا أنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضًا دول أعضاء في الاتحاد.

وبيّن المصدر أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلاً عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد.

ولفت إلى أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين