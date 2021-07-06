غدا.. قطع مياه الشرب 6 ساعات عن منطقة البارودية البحرية بالفيوم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة يوسف الصديق، عن منطقةالبارودية البحرية فقط، وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة، ابتداءً من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء، حتى الساعة الرابعة مساءا من نفس اليوم .

حيث جاء بيان الشركة كالتالى عملائنا الكرام نوجه عناية سيادتكم انه ايماءا إلى أعمال الربط للخطوط الجديدة خد 4 بوصة بلاستيك وخط 6 بوصة بولى ايثلين بشارع بحر ترسا الشرقى بمنطقة البارودية البحرية بمدينة الفيوم، والذى يستلزم قطع مياة الشربق لمدة 6 ساعات تبداء من الساعة العاشرة صباح غد الاربعاء، وحتى الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم، والذى يتسبب قطع المياة عن منطقة البارودية البحرية فقط .

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع مياه الشرب، بسبب أعمال الصيانة والإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها لمحبس «قطر لخط 4 بوصة واخر 6 بوصة» .

وطالبت شركة مياه الشرب بالفيوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتلك المناطق، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة المياه مرة أخرى للمنطقة المتأثرة .