أخبار عاجلة

"الصندوق العقاري" يودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو -
أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع -
234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة -
البطل السعودي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج لكأس العالم في إسبانيا -
"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة -
"تصنيع طائرة سعودية" وتصديرها.. اتفاقيات تلوح وتركيز على "MC-21" -
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة -
هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل -
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين -
منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد العوضي يحذر إثيوبيا بجملة فرعونية شديدة اللهجة

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الفنان أحمد العوضي، الثلاثاء، على الأزمة الأخيرة بين وإثيوبيا بسبب الملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى جملة منقوشة على جدران مقياس مياه النيل بالمنيل.

ونشر أحمد العوضي صورة لتمثال أمام الأهرامات عبر «فيسبوك» مستشهدًا بجملة فرعونية قائلا: «إذا انخفض منسوب النيل فليهرع كل جنود كمت ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيّد جريانه، منقوش على جدران مقياس النيل بالمنيل».

وكانت أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي «اللى ملوش كبير» وشاركته البطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، مصطفى سالم، بدرية طلبة، عايدة رياض وإيمان السيد ومن إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين، وعرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبير.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين