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فرقة السمسية ببيت ثقافة زكريا الحجاوي بثقافة الدقهلية

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فرقة السمسية ببيت ثقافة زكريا الحجاوي بثقافة الدقهلية فرقة السمسية ببيت ثقافة زكريا الحجاوي بثقافة الدقهلية

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج.

وبحسب بيان، الثلاثاءن قدّم بيت ثقافة زكريا الحجاوي بالمطرية عرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوي تضمن أغاني التراث الساحلي منها «ثورة يا حرة يا مصرية، من بدري صاحي»، كما قدم بيت ثقافة على مبارك عرض فني لفرقة على مبارك للسيرة والموال ومجموعة من الأغاني التراثية ومنها « يا وادي الأحلام، سير في طريقك»، وضمن عروض الأونلاين بثت قصرى ثقافة منية النصر، طفل المنصورة، وبيوت ثقافة السنبلاوين، بني عبيد، الدروتين، ومكتبتى أتميدة وشبرا سندي مجموعة فيديوهات لمواهب في مجالات الرسم والغناء وإلقاء الشعر.

ونظم بيت ثقافة على مبارك محاضرة بعنوان «الشباب المصري تحديات الواقع وتطلعات المستقبل» حاضرها محمد وصفي وتناول فيها اهتمام الدولة المصرية بتطوير العنصر البشري وخاصة الشباب الذين يعدون أمل المستقبل، وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات، مشيراً إلى أن استثمار طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات كونهم الأقدر على التطوير، مبيناً أن الاهتمام بتنمية قدرات الشباب سينعكس بلا شك على وجود مستقبل أفضل للبلاد، بينما نفذ قصر ثقافة المنصورة ورشة بنادي التكنولوجيا بالقصر لتعليم أساسيات الحاسب الآلي.

المصرى اليوم

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