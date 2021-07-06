«اللغة العربية وتحديات العصر».. ندوة بثقافة دمياط

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نظم قصر ثقافة دمياط محاضرة بعنوان «اللغة العربية وتحديات العصر» تضمن اللقاء مناقشات لثلاثة كتب عن قضايا اللغة والقدرة على انتشارها، من بينهم الشاعر مصطفى العايدي الذي أشار إلى علاقة اللغة بالصحافة والإعلام لكونه عمل في توجيه الصحافة ولديه خبرة كبيرة في هذا المجال، ودور اللغة العربية بشكلها الفصحى في العمل الصحفي ما قد يفيد في ربط المجتمع المعاصر بهويته ولغته، بينما توجه الشاعر صلاح بدران للتفصيل أكثر بشرح اللغة على 3 مستويات لتكون الفصحى ما بين اللغة الأكاديمية والصحافة واللغة الدارجة، وخص بالذكر المستوى الثاني والثالث باللحن والخطأ وظهور المشاكل اللغوية، وصاحب حديثه أسباب ضعف اللغة كتغول لغات أجنبية مثل الفرنسية بمنطقة المغرب العربي.

وأشار -بحسب بيان الثلاثاء- إلى دور مجامع اللغة العربية في إعادة إحياء الفكر والتراث بتعليم أصول اللغة، وأجاب الشاعر محمد توفيق لبن على سؤال كيف تواجه اللغة التحديات بإيجاز وذلك بما يسبقها من انجازات واختراعات عندها لا تقف كلغة دين أو تراث، ولكن تصبح لغة عالمية مفروضة على المجتمعات شأنها شأن الإنجليزية والأمريكية والصينية، وأدار الندوة الروائي فكري داود بحضور كبار من كتاب ومبدعي دمياط ومنهم سمير الفيل وحلمي ياسين وصلاح مصباح وسيف بدوي وأحمد راضي ودعاء البطراوي وهبة السويسي ويوسف عشري وسعودية مصطفى والشاعرة ملك، والسيد حسن ومحمد طاهر، ومن الكتاب الجدد صفية الدمهوجي، آمال سالم، محمد الفار، ملك ياسين.

ونفذ قصر ثقافة دمياط ورشة رسم حر مع الفنانة رشا الأغا، وإنتاج أعمال من الألوان والتحبير البورتريهات، بجانب إستمرار فعاليات التفصيل والحياكة بنادي المرأة بالقصر تحت إشراف أحلام صيام، التي قدمت قص فست قصير وإعادة تدويرها فستان أطفال، كما بدأت أولى أيام ورشة اللغة الاسبانية مع إسلام خلف بالتعرف على نطق الحروف باللغة الاسبانية.