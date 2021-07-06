انعقاد اجتماع المسؤولين ضمن اجتماعات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لـ «التعاون الإسلامي»

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عقد صباح اليوم فعاليات اجتماع كبار المسئولين لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك ضمن اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦-٨ يوليو ٢٠٢١ ، بحضور لفيف من الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية.

وقد شهد الاجتماع حضور كل من سايدو سولانا ممثل دولة بوركينا فاسو رئيسة الدورة السابعه للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، والسفير محمود عفيفى مساعد وزير الخارجية ، والسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعيةلمنظمة التعاون الإسلامي.

فيما أشاد السيد سايدو سولانا فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عن السيدة هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن والأسرة بدولة بوركينافاسو رئيسة الدورة السابعه للمؤتمر الوزاري بدور منظمة التعاون الإسلامي فى دعم تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها وتحقيق المساواة بينالجنسين، مشيراً الى الدور الهام للمرأة فى تنمية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي ،.

وفي كلمته أعرب السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص شكره و امتنانة لجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة للدورة الثامنة لهذا المؤتمر، مؤكدا أن إستضافة جمهورية مصر العربية لهذه الدورة بعد استضافتها للدورة الثانية له عام ٢٠٠٨ وفي هذا الظرف الصعب والمتمثل في تفشي جائحة كورونا والتداعيات التي ترتبت عنها، يمثل دليلاً ناصفاً على الدور الفعال الذي يضطلع به هذا البلد في دعم أنشطة منظمة التعاونالإسلامي وبرامجها مهما كانت الظروف، وكذلك على التزام مصر بقضايا النهوض بالمرأة، ونرجو أن يكون ذلك دأب كافة الدولالأعضاء.

وشدد السفير طارق بخيت على أن التنمية في الدول الأعضاء لا يمكن تحقيقها بدون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والإمكانيات وتوفيرالفرص لها لتقوم بدورها في رفعة المجتمع .