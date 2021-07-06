عظماء من بلدنا.. محاضرة وورش فنية في أسيوط

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عقد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة، محاضرة تثقيفية بعنوان «عظماء من بلدنا» حاضرها أحمد حسني ابو القاسم والذي قدم رؤية جوهرية بعض الشخصيات الوطنية المؤثرة في التاريخ المصر.

وانطلقت أولى فعاليات ورش الفن الجميل للأطفال بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر، حيث قدمت مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية للأطفال بالإضافة إلى تقديم ورشة فنون تشكيلية لتعليم مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن ثورة ٣٠ يونيو، إلى جانب عروض مسرح عرائس للأطفال، حيث قدم مجموعة من الموهوبين للأطفال عرض بعنوان «رتب إحتياجاتك»، أعقبها بعض العروض التي تحث على القيم الإيجابية والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها الطفل وأهمية النظام في حياة الفرد والنظافة الشخصية في إطار تمثيلي درامي بالعرائس.

ونظم بيت ثقافة منفلوط محاضرة تثقيفية بعنوان «تعزيز قيمة التسامح في المجتمع المصرى» حاضرها قناوى عباس والذي تناول مفهوم التسامح ومعنى الصفح والعفو وسماحة الأديان السماوية، وأقيم اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى أدب قصر ثقافة أبوتيج برئاسة الشاعر محمود شوقي أبوناجى وبمشاركة متميزة لأدباء أبوتيج والشعراء محمد المجريسى عميد شعراء صعيد مصر، عصام همام، محمد فرغلي العريان، علاء عواد ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة وتم مناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة، بدأت الفعاليات الملتقى بكلمات همام حول مفهوم الشعر العربي والقافية، وماهي أساسيات كتابة الشعر والفرق بين شعر الفصحى والعامية وأضاف شرح مفصل عن اللغويات وتقنيات الشعر والمربعات الأدبية وفن الواو.