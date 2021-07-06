مناهضة العنف ضد المرأة بثقافة الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، اهتماما بالغا بمناقشة قضايا المرأة والتصدي للعنف الموجه لها من خلال توعية روادها بخطورة هذه الظواهر الخطيرة بمواقع فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عقد بيت ثقافة أبوحماد محاضرة عن «مناهضة العنف ضد المرأة» ألقتها د. الشيماء محمد إبراهيم، وعرفت العنف ضد المرأة بأنه أي سلوك عنيف يمارس ضدها ويقوم على التعصب للجنس ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية، كما ذكرت أن عواقب العنف ليس على المرأة فقط بل تؤثر أيضاً على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية وغيرها، واختتمت بالحديث عن كيفية الوقاية من العنف ضد المرأة وذلك عن طريق المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف والاستجابة له، بالإضافة إلى اتباع عدة وسائل منها: الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع، والاستراتيجيات التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة ومهارات التواصل فيما بينهم.

وضمن أنشطة نوادي الأدب أقام نادى أدب الزقازيق أمسية شعرية على شرف الشاعرين محمد العوضي، السيد مصطفى، وبدأت الأمسية بإلقاء بعض من قصائدهم والتي نالت إعجاب الحضور، ثم شارك الشعراء محمود سليمان، إيناس يوسف، وائل الغمري، محمد عبدالمقصود، محمد على حسانين، عبدالرحمن صبري، فاطمة السيد، أسماء إبراهيم، هشام الصفطي، هيثم القليوبي، أشرف جاد بمجموعة من القصائد التي تنوعت بين العاطفية والقيم الإنسانية، كما عقد قصر ثقافة المنيا القمح أمسية أدبية لأعضاء نادى الأدب حيث قدم محمد رأفت قصيدة «خطاوي اليأس»، وعبدالله عرايس قصيدة «أنا ومايزه»، سهام عثمان وقصيدة «روبابيكيا»، أسامه عبدالحليم وقصيدة «سيمفونية»، عبدالعزيز دياب وقصيدة «بيتفاوض مع أريكة»، وقدم قصر ثقافة منيا القمح عرض لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية تضمن مجموعة من الأغاني العاطفية ومنها«القلب يعشق كل جميل، صافيني مرة، كامل الأوصاف».