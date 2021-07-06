ورش فنية متنوعة بفرع ثقافة مطروح

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، حيث قدم قصر ثقافة الطفل ورشة لذوى القدرات الخاصة للفنانة أميرة عبدالرحمن، شرحت خلالها طريقة رسم سمكة وتلوينها باستخدام ألوان الشمع.

كما قدمت ورشة لتشكيل الورق الملون واستخدامه لعمل نحلة جميلة من الورق، وقدمت الفنانة هند عبدالحميد ورشة للموهوبين على 4 أجزاء شرحت خلالها طريقة رسم الخضروات باستخدام الظل والنور وأقلام الفحم.

وبعنوان «بحور الشعر العربي» أقيمت الأمسيات الشعرية لنادى ادب الطفل، وقدمها الشاعر علاء أبوخلعة، متحدثاً عن الفرق بين البحور الشعرية، واستخدام كل بحر، وما يميز البحور عن بعضها، وأعطي الشاعر أمثلة من الابيات الشعرية لتوضيح كل بحر.

كما عقدت -بحسب بيان الثلاثاء- ورشة حكي بعنوان «الالوان»، وتحدثت خلالها الفنانة هند عبدالحميد عن ألوان الطيف، والفرق بين الألوان الأساسية والفرعية، كما أشارت إلى جمال الاوان وأنها بهجة الحياة ولا يمكن تصور الحياة بدونها، بينما قدمت مني عبدالرازق ورشة للعلوم المبسطة عن الصاروخ، تحدثت خلالها عن آلية عمل الصاروخ والأساس العلمي لصناعة الصواريخ وأهميتها العلمية، كما نفذ قصر الثقافة ورشة بمناسبة عيد الاضحي شرحت فيها الفنانة أميرة عبدالرحمن طريقة رسم الخروف على الورق وقص الورق لعمل مجسم لخروف العيد.