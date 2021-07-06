قصور الثقافة تطلق «صيف الإسكندرية»

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تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ٦ يوليو الفعاليات الفنية «صيف أسكندرية»، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتشمل تكثيفا للمنتج الثقافي والفني لهيئة قصور الثقافة في مختلف المواقع بالمحافظة.

وقال الفنان هشام عطوة في بيان، إن العمل الدؤب لفناني وابناء قصور الثقافة وعمل جميع المواقع، سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الثقافية والوصل بالمنتج الثقافي إلى مختلف فئات المواطنين، مضيفًا أن الفعاليات التي ستنفذها الهيئة في المرحلة المقبلة ستسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات وخطط التطوير، وأن هذه الفترة ستشهد رفع كفاءة قصر ثقافة التذوق بسيدى جابر بالأسكندرية بناء على توجيهات معالى وزير الثقافة بإزالة كافة المعوقات التي حالت دون تطويره خلال الفترة الماضية، وباعتباره أحد أهم المنابر الثقافية بمدينة الثغر، بالإضافة لكافة المواقع التابعة للهيئة والتى تحتاج لذلك، بجانب استكمال عدد من المشروعات وتطوير الأنشطة المقدمة للمواطن.

وأوضح عطوة أن فعاليات «صيف أسكندرية» تهدف إلى تعريف الجماهير بالثقافات الفنية المتنوعة بمختلف المحافظات، وأنها مستمرة طوال شهر يوليو الجاري بقصور ثقافة الأنفوشي ومصطفى كامل والشاطبي بفرع ثقافة الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، بمشاركة فرق الفنون الشعبية المتنوعة.

تبدأ الاحتفالات بأسبوع فني على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، حيث تتضمن الفقرات اليوم عرض ديفيليه فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، إلى جانب عروض فنية لفرق الأنفوشي للفنون الشعبية، الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين نصر، ويختتم بالعرض الفني لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية بقيادة الفنان هيثم بسيوني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتتوالى الفعاليات بداية من الغد الأربعاء الموافق ٧ يوليو، حيث تقدم فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية المعبرة عن البيئة السكندرية، وفى الخميس ٨ يوليو تقدم فرقتي أوبرا عربي والأنفوشي للموسيقى العربية عروضمها الفنية، كما تقدم فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية (الطبول) فنونها يوم الجمعة الموافق ٩ يوليو، أما يوم السبت ١٠ يوليو فتقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية، وفي يوم الأحد ١١ يوليو تقدم فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فقراتها الفنية المميزة، وتختتم الفعاليات يوم الإثنين حيث تشدو فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بعدد من الأغنيات الطربية والوطنية والعاطفية.