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رئيس مدينة بيلا يطمئن على جاهزية لجان الثانوية العامة

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رئيس مدينة بيلا يطمئن على جاهزية لجان الثانوية العامة رئيس مدينة بيلا يطمئن على جاهزية لجان الثانوية العامة

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واصل جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الثلاثاء، جولاته للاطئمنان على جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ السبت المقبل، والمستمرة حتى 5 أغسطس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شملت جولة رئيس مدينة بيلا، تفقد مدرستي الثانوية بنات وبنين بإبشان، ومدرسة الثانوية بالناصرية.

وشدد رئيس المدينة على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان والمقرات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، وتذليل كل العقبات والتحديات أمام الطلاب، بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

ووجه رئيس مدينة بيلا، بمراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة عالية، وتوفير المراوح ومياه الشرب ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء خلال تأدية الطلاب للامتحانات حتى لا تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

كما وجه برفع كل الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كل المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية في دائرة مركز بيلا والتعامل الفوري مع أي مشكلات تؤثر بالسلب على انتظام سير الامتحانات.

المصرى اليوم

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