«بين حاضر وماضٍ» معرض فن تشكيلي بثقافة المنيا

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استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل مجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة، معرض للفن التشكيلى بعنوان «بين حاضر وماضٍ» للفنان الدكتور أحمد محمد عزمى أحمد بكلية التربية الفنية، وذلك بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنيا، والذي افتتحه د. عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا، ود. أمل محمد محمود أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعديد من محبي الفنون.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يتناول المعرض الجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال الأشكال الهندسية وإستخدامها تراثيا وإستحداث تشكيلات معاصرة منها في تناغم فني يجمع بين الماضى والحاضر.

ويعتبر المعرض نموذج لفن التصميم الرقمى ببرامج الكمبيوتر، ويوضح دور التكنولوجيا الرقمية في التمكين من تطوير المهارات، ويضم 14 عملا فنيًا من المساحات الكبيرة.