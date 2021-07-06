أنشطة ومحاضرات ثقافية وفنية في الفيوم

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان.

وبحسب بيان، الثلاثاء، نظمت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان «السياحة البيئية المستدامة في مصر» بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة حاضرها د. عمرو هيبة، تحدث عن بحر التيثس «البحر الأبيض المتوسط»، وهو البحر القديم الذي كان يفصل بين القارات خلال العصور المختلفة من عمر الأرض، متناولا التغيرات التي طرأت عليه إلى أن وصل للشكل الحالي، كما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة رسم لتعليم أساسيات البورتريه والظل والنور، بجانب ورشة التشكيلات الخزفية لعمل نحت خزفي رليف بارز وغائر.

وأقامت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان «ختان النساء بين العلم والدين» لفضيلة الشيخ ياسر برمكي، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان «تكريم المرأة من مقاصد القرآن الكريم» للشيخ محمد السيد من الأزهر الشريف، متحدثا عن أهم ما جاء به القرآن الكريم من إنصاف للمرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية، فكرمها وأعطاها حقوقها بوصفها إنساناً وعضوا في المجتمع، كما عقدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان «توعية الأطفال من ظاهرة التحرش» أوضح المحاضر في البداية معنى كلمة التحرش لتبسيطها للأطفال بأنها أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي، والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الإرتياح، أو التهديد، وكيفية محافظة الطفل على سلامته من الغرباء، بأن لا يتحدث معهم أو يرد على أسئلتهم دون أذن والديه.

وقدمت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان «العمل التطوعي في ظل ازمه كورونا» لفضيلة الشيخ مصطفى عبدالعظيم من الأزهر الشريف، تحدث فيها عن الإسلام وحثه على التعاون بين الناس في الخير، وفي ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم كله ظل العمل التطوعي والمساعدة واجب على الجميع، ومد يد العون ومساعدة الفئات الأكثر تضررأ من هذا الأزمة، كما نظمت مكتبة الكعابي الجديدة محاضرة بعنوان «التعامل مع مشكلاتنا الاجتماعية في ضوء الكتاب والسنه» تحدث فيها الشيخ جمال ربيع واعظ بالأزهر الشريف.