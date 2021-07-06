خبيرة تغذية: السمنة تضعف الجهاز المناعي وتزيد الأمراض

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يستطيع الدخول في مرحلة النوم العميق، وأحيانًا يعاني من الشخير الحميد، مشيرًا إلى أن مريض السمنة لديه مناعة ضعيفة ومعرض للإصابة بالكثير من الأمراض.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا، معقبًا: «انا مش بساعد الناس انها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب»

ولفتت إلى ان الشخص الذي يتمتع بجسم رشيق لديه مناعة قوية، مشيرة إلى أن اجهزة الجسم من المستحيل أن تقوم بمهامها على اكلم وجه في ظل وجود الخلايا الدهنية، خاصة في منطقة البطن.